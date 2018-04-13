13 апреля. Mossovetinfo.ru – Спортивный центр в Хамовниках будет похож на старинный особняк. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.



Фасад в стиле эклектики и ажурные балконы в стиле ар-нуво получит здание спортивного центра по адресу: 1-й Тружеников переулок в районе Хамовники.