23 апреля. Mossovetinfo.ru – Спортивный комплекс с бассейном на юге столицы откроют в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.



Здание строят по адресу: Шипиловский проезд, д. 59, корп. 1 в районе Орехово-Борисово Южное.



Кроме 25-метрового бассейна, в спорткомплексе появятся зал силовой подготовки и зона отдыха.