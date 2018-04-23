23 апреля. Mossovetinfo.ru – Спортивный комплекс с бассейном на юге столицы откроют в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.
Здание строят по адресу: Шипиловский проезд, д. 59, корп. 1 в районе Орехово-Борисово Южное.
Кроме 25-метрового бассейна, в спорткомплексе появятся зал силовой подготовки и зона отдыха.
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