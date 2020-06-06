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Город (Москва и область)     06.06.2020 20:46

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве почти 85% младше 65 лет

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Теги:  Москва  коронавирус  статистика  штаб  Собянин  ВОЗ  маски 

6 июня. Mossovetinfo.ru - На 6 июня в Москве подтверждено 1992 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией сообщает региональный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Как отмечают в штабе, среди новых заболевших коронавирусом в Москве почти 85% младше 65 лет. "42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении штаба.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 193 061 случаев коронавируса.

Минувшим днем, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предстоящем радикальном снятии ограничений из-за коронавируса

В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах, других переполненных общественных пространствах. 

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Теги: 
Москва  коронавирус  статистика  штаб  Собянин  ВОЗ  маски 

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