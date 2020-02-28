28 февраля. Mossovefinfo.ru – В Москве продлен срок приема заявок на присуждение премии «Новатор Москвы», сообщается на портале mos.ru.
Премия мэра столицы «Новатор Москвы» вручается авторам лучших инновационных проектов в города. Подать заявку могут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, продлить срок приема заявок было решено для того, чтобы все желающие успели зарегистрироваться для участия.
Премия вручается в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Линдеры инноваций». В первой номинации представлены проекты, у которых есть охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. Во второй - проекты, имеющие модель организации бизнеса и коммерциализации. В последней номинации на победу могут рассчитывать уже реализованные проекты, которые приносят прибыль.
В каждой номинации премии вручаются по пяти направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».
Отбирать финалистов премии будет специальное жюри, в которое входят ученые, представители правительства Москвы, представители компаний, работающих в сфере высоких технологий, а также предприниматели и представители субъектов инновационной деятельности. В финал выйдут по два проекта в каждом разделе каждой номинации – в общей сложности до 30 проектов.
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