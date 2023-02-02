«Сталинград. 1942–1943»: Главархив представил книгу к 80-летию окончания Сталинградской битвы

2 февраля, Mossovetinfo.ru - В рамках работы над всероссийским проектом «Без срока давности» в серии «Участники Победы» Главархив представил книгу к 80-летию окончания Сталинградской битвы - «Сталинград. 1942–1943», сообщает сайт горадминистрации Москвы.



В новой книге вместе с официальными документами собраны материалы личного характера — воспоминания свидетелей тех событий, имеющие огромную историческую ценность для потомков.



Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей — с июля 1942 по февраль 1943 года — и стала одной из самых масштабных и кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, определив ее исход. Познакомится с книгой можно можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» на сайте Главархива.