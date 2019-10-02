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Город (Москва и область)     02.10.2019 14:01

Станции «Киевская» станут менее загруженными после завершения благоустройства соседних улиц

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Теги:  благоустройство  общественный транспорт  метро  пассажиропоток 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Станции «Киевская» нескольких линий московского метро станут менее загруженными после завершения благоустройства прилегающих к станциям улиц и изменения схемы движения в районе площади Киевского вокзала, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

По прогнозам ЦОДД, в результате появления более удобного наземного транспорта, станции метро разгрузятся на 5-7%.

Работы по благоустройству в районе Дорогомилово подходят к завершению. В ближайшее время на площади Киевского вокзала разместят навесы с подогревом для пассажиров общественного транспорта, стелы пешеходной навигации, объекты инфраструктуры для электротранспорта.

Об изменении схемы движения в данном районе и проведенных работах по благоустройству можно узнать здесь.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  общественный транспорт  метро  пассажиропоток 

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