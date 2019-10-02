2 октября. Mossovetinfo.ru – Станции «Киевская» нескольких линий московского метро станут менее загруженными после завершения благоустройства прилегающих к станциям улиц и изменения схемы движения в районе площади Киевского вокзала, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.



По прогнозам ЦОДД, в результате появления более удобного наземного транспорта, станции метро разгрузятся на 5-7%.



Работы по благоустройству в районе Дорогомилово подходят к завершению. В ближайшее время на площади Киевского вокзала разместят навесы с подогревом для пассажиров общественного транспорта, стелы пешеходной навигации, объекты инфраструктуры для электротранспорта.



Об изменении схемы движения в данном районе и проведенных работах по благоустройству можно узнать здесь.