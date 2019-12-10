10 декабря. Mossovetinfo.ru – Станция «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро откроется в 2021 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Станция будет расположена под Хлебобулочным проездом, в районе пересечения с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. «Воронцовская» станет частью южного участка БКЛ, на которой будут расположены также станции «Улица Новаторов» и «Зюзино».
Со станции «Вороцовская» пассажиры смогут перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, благодаря чему жителям районов Зюзино и Проспект Вернадского станет проще добираться до дому.
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