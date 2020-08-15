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Город (Москва и область)     15.08.2020 13:20

Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

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Теги:  метро  метрополитен  Каховская линия. БКЛ  Большая кольцевая  строительство  реконструкция  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

15 августа. Mossovetinfo.ru – Станция «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Станция откроется в составе участка от «Проспекта Вернадского» до «Каховской». В настоящее время проходит реконструируется пересадки на станцию «Севастопольская», также идет строительство дополнительной пересадки.

Каховскую линию метро в составе южного участка БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Каховская линия. БКЛ  Большая кольцевая  строительство  реконструкция  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

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