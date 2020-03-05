5 марта. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Минская киевского направления МЖД примет пассажиров до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте МЖД.



Новая станция строится в Западном административном округе Москвы. Она будет состоять из двух пассажирских платформ и пассажирского терминала. С железнодорожной станции будет организована пересадка по принципу «сухие ноги» на одноименную станцию метро.



Планируется, что новая станция станет частью маршрута МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный», а также будет интегрирована с другими видами общественного транспорта.