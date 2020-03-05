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Город (Москва и область)     05.03.2020 13:13

Станция Минская Киевского направления МЖД будет построена в 2022 году

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Теги:  железная дорога  строительство  станция Минская  МЦД-4 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Минская киевского направления МЖД примет пассажиров до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте МЖД.

Новая станция строится в Западном административном округе Москвы. Она будет состоять из двух пассажирских платформ и пассажирского терминала. С железнодорожной станции будет организована пересадка по принципу «сухие ноги» на одноименную станцию метро.

Планируется, что новая станция станет частью маршрута МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный», а также будет интегрирована с другими видами общественного транспорта.


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Карта места

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Теги: 
железная дорога  строительство  станция Минская  МЦД-4 

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