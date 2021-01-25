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Город (Москва и область)     25.01.2021 17:24

Станция «Новые Черемушки» и бесплатные автобусы загружены - Дептранс

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Теги:  метро  метрополитен  компенсационные автобусы 

25 января. Mossovetinfo.ru – Станция «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии и бесплатные компенсационные автобусы КМ уже сильно загружены, в вечерний час пик нагрузка вырастет еще больше, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В связи с этим пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами: Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линиями, а также рейсовыми автобусами.

С 23 января участок Калужско-Рижской линии от от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт, в связи с прокладкой тоннелей строящейся Большой Кольцевой линии. По маршруту закрытых станций запущены компенсационные автобусы КМ. Закрытые станции откроются для пассажиров 7 февраля.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  компенсационные автобусы 

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