Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.08.2018 21:55

Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии утром 21 августа будет работать только на выход

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии московского метро с момента открытия 21 августа будет работать только на выход. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Четыре эскалатора станции будут включены только на подъём для выхода в город. Данные меры вводятся в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Для входа в метро пассажирам рекомендуется ближайшие станции. Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях московского метро будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.

По окончании массового завоза пассажиров станция возобновит работу в обычном режиме.

Ряд улиц возле столичных мечетей утром 21 августа будет перекрыт.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

21:55 Город (Москва и область) Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии утром 21 августа будет работать только на выход

21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа

17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе

14:53 Город (Москва и область) Движение по Ильинке перекроют с 23 августа по 3 сентября

14:23 Город (Москва и область) Москва завершила формирование всех 209 загородных УИК к выборам мэра

Актуальные материалы

09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города

15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации

14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID

14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru