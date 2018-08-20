20 августа. Mossovetinfo.ru – Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии московского метро с момента открытия 21 августа будет работать только на выход. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Четыре эскалатора станции будут включены только на подъём для выхода в город. Данные меры вводятся в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам.



Для входа в метро пассажирам рекомендуется ближайшие станции. Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях московского метро будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.



По окончании массового завоза пассажиров станция возобновит работу в обычном режиме.



Ряд улиц возле столичных мечетей утром 21 августа будет перекрыт.