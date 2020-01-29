29 января. Mossovetinfo.ru – Новый остановочный пункт Санино Киевского направления МЖД будет открыт в первом квартале 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Сообщается, что новый остановочный пункт будет использоваться как для пригородных электричек Киевского направления МЖД, так и для четвертого маршрута МЦД «Железнодорожный – Апрелевка».
В рамках реализации проекта МЦД-4 РЖД ведет строительство дополнительных главных путей на участке Киевского направления Москва – Апрелевка, реконструкция инфраструктуры 10 станций Киевского направления, а также строительство двух новых станций Аминьевская и Минская. Кроме того, идет строительство соединительной ветки между Белорусским и Киевским направлениями МЖД, на которой будет расположено четыре станции: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща.
После завершения строительства ветки, с нее появится переход на МЦК, таким образом с МЦК будет интегрировано Киевское направление МЖД.
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