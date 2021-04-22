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Город (Москва и область)     22.04.2021 11:43

Станция Внуково будущего маршрута МЦД-4 открылась после реконструкции

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Теги:  МЦД  МЦД-4  станции  Внуково  реконструкция  открытие 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Станция Внуково Киевского направления МЖД, которая в дальнейшем станет частью маршрута МЦД-4, открылась после реконструкции.

Станция Внуково расположена в поселении Внуковское между станциями Киевского направления МЖД «Лесной городок» и «Мичуринец». Ежедневно станцией пользуется порядка 1,9 тысячи пассажиров, однако из-за активного жилого строительства в данном районе, к 2025 году пассажиропоток может вырасти до 5,5 тысячи человек в сутки.

В ходе реконструкции на станции была построена новая островная платформа, укрытая навесом от непогоды во всю длину. На платформе установлены скамейки, стойка SOS, а также информационные табло.

В дальнейшем возле станции появится разворотное кольцо, дополнительные пешеходные переходы, стоянка такси, парковки, установят новые светофоры, будет построен многоуровневый гараж.

Ранее сообщалось, что в рамках создания МЦД-4 до конца 2021 года в Москве откроют 7 станций.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-4  станции  Внуково  реконструкция  открытие 

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