19 октября. Mossovetinfo.ru – Станция Большой Кольцевой линии метро «Савеловская» практически готова, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительных работ, сообщает официальный сайт Стройкомплекса Москвы.



Станция, которую первоначально планировалось назвать «Нижняя Масловка», до конйа 2018 года примет первых пассажиров. Станцию было решено переименовать, в связи с близостью Савеловского вокзала, а также чтобы облегчить пассажирам навигацию в метро.



По словам мэра Москвы, новая станция улучшит транспортную ситуацию сразу в пяти московских районах и разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию метро. В дальнейшем на базе станции появится ТПУ, с пассажиропотоком около 300 тысяч человек в сутки. ТПУ «Савеловская» объединит две линии метро, один из маршрутов МЦД Одинцово-Лобня, пригородные поезда Савеловского направления МЖД и наземный транспорт.