15 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию Кунцево, которая станет частью первого маршрута Московских центральных диаметров, соединят теплым подземным переходом со строящейся станцией Большой кольцевой линии метро «Можайская», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы.



Сообщается, что к запуску МЦД станция Кунцево будет благоустроена, будет обновлено покрытие платформ и фасады, отремонтированы билетные кассы, будет заменено освещение и ограждение, на платформах установят стелы экстренного вызова, информационные табло, лавочки и урны.



В настоящее время со станции Кунцево можно перейти на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий метро. Однако переход происходит по улице и занимает около 9 минут. С запуском проекта МЦД от станции Кунцево будет построен подземный пешеходный переход на станцию БКЛ «Можайская», что позволит пассажирам совершать пересадку с МЦД на метро, не выходя на улицу.