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Город (Москва и область)     15.10.2019 09:01

Станцию Кунцево МЦД-1 соединят теплым переходом со станцией «Можайская» БКЛ

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Теги:  строительство  МЦД  БКЛ  подземные переходы 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию Кунцево, которая станет частью первого маршрута Московских центральных диаметров, соединят теплым подземным переходом со строящейся станцией Большой кольцевой линии метро «Можайская», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы.

Сообщается, что к запуску МЦД станция Кунцево будет благоустроена, будет обновлено покрытие платформ и фасады, отремонтированы билетные кассы, будет заменено освещение и ограждение, на платформах установят стелы экстренного вызова, информационные табло, лавочки и урны.

В настоящее время со станции Кунцево можно перейти на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий метро. Однако переход происходит по улице и занимает около 9 минут. С запуском проекта МЦД от станции Кунцево будет построен подземный пешеходный переход на станцию БКЛ «Можайская», что позволит пассажирам совершать пересадку с МЦД на метро, не выходя на улицу.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД  БКЛ  подземные переходы 

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