3 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии московского метро планируется открыть до конца 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
На данный момент в работах по завершению строительства станции задействованы около 600 человек. К ним добавят еще около 150 человек, чтобы также успеть завершить благоустройство рядом со станцией и провести пуско-наладочные работы.
Станция «Беломорская» строится на действующем участке Замоскворецкой линии метро между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал».
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