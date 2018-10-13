3 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии московского метро планируется открыть до конца 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



На данный момент в работах по завершению строительства станции задействованы около 600 человек. К ним добавят еще около 150 человек, чтобы также успеть завершить благоустройство рядом со станцией и провести пуско-наладочные работы.



Станция «Беломорская» строится на действующем участке Замоскворецкой линии метро между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал».