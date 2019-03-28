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Город (Москва и область)     28.03.2019 10:49

Станцию метро «Каховская» закроют почти на два года

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Теги:  метро  БКЛ  станция Каховская  реконструкция 

28 марта. Mossovetinfo.ru – С 30 марта станцию метро «Каховская» закроют для пассажиров почти на два года, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Закрытие станции необходимо для модернизации инфраструктуры станции, в связи с ее последующим включением в состав Большой Кольцевой линии. В ходе работ будут обновлены облицовка путевых стен и платформ, уложены новые пути, кроме того, будет построен дополнительный переход на станцию «Севастопольская».

Во время закрытия станции «Каховская», станция «Севастопольская» будет работать в обычном режиме. Пассажиры, пользовавшиеся станцией «Каховская» смогут входить в метро через станцию «Севастопольская» и пользоваться для передвижения Серпуховско-Тимирязевской линией.

Поезда по Каховской линии будут ходить только между станциями «Варшавская» и «Каширская». Поезда по Каховской линии будут следовать с увеличенными интервалами. Станции «Варшавская» и «Каширская» будут модернизированы позднее.

Станция «Каховская» войдет в состав южного участка БКЛ. Ранее сообщалось, что этот участок будет открыт для пассажиров в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  станция Каховская  реконструкция 

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