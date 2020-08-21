21 августа. Mossovetinfo.ru – В субботу, 22 августа, станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метро закроется на год для замены эскалаторов, сообщает пресс-служба московского метрополитена.



Эскалаторы на станции «Рижская» были установлены еще в 50-е годы и выработали свой ресурс. Так как на станции всего один выход, заменить эскалаторы без закрытия станции нельзя. Кроме того, во время замены эскалаторов будет возвращен исторический облик вестибюлю станции: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка.



На время закрытия станции для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ от станции «Рижская» до станции «Проспект Мира».