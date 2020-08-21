 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     21.08.2020 13:50

Станцию метро «Рижская» с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  станция Рижская  закрытие 

21 августа. Mossovetinfo.ru – В субботу, 22 августа, станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метро закроется на год для замены эскалаторов, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Эскалаторы на станции «Рижская» были установлены еще в 50-е годы и выработали свой ресурс. Так как на станции всего один выход, заменить эскалаторы без закрытия станции нельзя. Кроме того, во время замены эскалаторов будет возвращен исторический облик вестибюлю станции: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка.

На время закрытия станции для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ от станции «Рижская» до станции «Проспект Мира».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  станция Рижская  закрытие 

Возврат к списку

Лента новостей

13:50 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов

13:34 Власть Кремль не получал обращений о лечении Навального за рубежом

13:08 В России В июле в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

11:52 Общество Врачи не выявили ядов в организме Навального

11:09 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве вечером 22 августа

Актуальные материалы

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru