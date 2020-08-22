22 августа. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Рижская» с 22 августа закрыта на ремонт на один года. На это время от «Рижской» до «Проспекта мира» огранизованы бесплатные автобусы.
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