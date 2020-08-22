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Город (Москва и область)     22.08.2020 11:40

Станцию метро «Рижская» закрыли на год

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Теги:  метро  метрополитен  станция Рижская  Калужско-Рижская линия 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Рижская» с 22 августа закрыта на ремонт на один года. На это время от «Рижской» до «Проспекта мира» огранизованы бесплатные автобусы.


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Теги: 
метро  метрополитен  станция Рижская  Калужско-Рижская линия 

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