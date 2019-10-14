14 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Выставочная» открыли для пассажиров после задымления, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что поезда на станции осуществляют посадку и высадку пассажиров в штатном режиме. Также открыт переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» и вход на станцию «Выставочная» через ТЦ «Афимолл».



Ранее сообщалось, что из-за задымления станция «Выставочная» была закрыта для входа пассажиров, также был закрыт переход на станцию «Выставочная» со станции «Деловой центр». Поезда следовали мимо станции «Выставочная» без остановок.