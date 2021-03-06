Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

6 марта. Mossovetinfo.ru – Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщил журналист заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



Станция расположится между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД. Со станции Марьина Роща можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро.



Позже здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4.