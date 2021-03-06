12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
18:16 Город (Москва и область) Транзитные грузовики больше 3,5 тонны не смогут заезжать на МКАД
18:08 В мире Еврокомиссия: страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину от коронавируса
16:10 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет
14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта
21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели
11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»