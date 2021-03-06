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Город (Москва и область)     06.03.2021 12:17

Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

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Теги:  МЦД  МЦД-2  строительство 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщил журналист заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Станция расположится между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД. Со станции Марьина Роща можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро.

Позже здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2  строительство 

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