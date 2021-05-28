Станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года

28 мая. Mossovetinfo.ru — Строительство станции Поклонная, которая станет частью маршрута МЦД-4, завершат до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.



Помимо строительства самой станции, возле нее построят новые дороги, кроме того, от станции до остановок общественного транспорта и стоянок такси установят навесы от непогоды.



По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, возле станции появятся новые пешеходные и велосипедные маршруты, обустроят шесть остановок общественного транспорта, а также внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути, который будет интегрирован в конкорс новой станции.



Появление новой станции улучшит транспортную доступность прилегающих микрорайонов, жители которых нуждаются в доступной и комфортной транспортной инфраструктуре.