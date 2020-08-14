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Город (Москва и область)     14.08.2020 10:58

Станцию «Рижская» закроют на год с 22 августа

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Теги:  метро  метрополитен. Калужско-Рижская линия  ремонт 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии московского метрополитена будет закрыта на год с 22 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Станцию закрывают для замены эскалаторов и реставрации вестибюля.

Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Кроме того, вестибюлю станции вернут исторический облик: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка.

От станции «Рижская» до «Проспекта Мира» будут организованы бесплатные автобусы.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. Калужско-Рижская линия  ремонт 

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