Станцию «Рижская» закроют на год с 22 августа

14 августа. Mossovetinfo.ru – Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии московского метрополитена будет закрыта на год с 22 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Станцию закрывают для замены эскалаторов и реставрации вестибюля.



Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Кроме того, вестибюлю станции вернут исторический облик: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка.



От станции «Рижская» до «Проспекта Мира» будут организованы бесплатные автобусы.