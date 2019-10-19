19 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Воронцовская» Большой кольцевой линии могут открыть на год раньше запланированного срока, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Хуснуллин сообщил, что в настоящий момент полностью завершено строительство тоннелей между «Воронцовской» и станцией «Улица Новаторов». Теперь рабочие приступили к возведению монолитных конструкций станции.



Согласно планам Адресной инвестиционной программы, станцию «Вороцовская» должна быть введена в строй в 2022 году. Однако, по словам Хуснуллина, строительство станции будет форсировано, с тем, чтобы запустить ее в эксплуатацию в конце 2021 года.