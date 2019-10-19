Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.10.2019 15:58

Станцию «Вороцовская» БКЛ могут открыть на год раньше срока

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  строительство  БКЛ  Марат Хуснуллин 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Воронцовская» Большой кольцевой линии могут открыть на год раньше запланированного срока, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Хуснуллин сообщил, что в настоящий момент полностью завершено строительство тоннелей между «Воронцовской» и станцией «Улица Новаторов». Теперь рабочие приступили к возведению монолитных конструкций станции.

Согласно планам Адресной инвестиционной программы, станцию «Вороцовская» должна быть введена в строй в 2022 году. Однако, по словам Хуснуллина, строительство станции будет форсировано, с тем, чтобы запустить ее в эксплуатацию в конце 2021 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  строительство  БКЛ  Марат Хуснуллин 

Возврат к списку

Лента новостей

16:36 Общество Первая колония в составе УФСИН по Москве появится в Зеленограде

15:58 Город (Москва и область) Станцию «Вороцовская» БКЛ могут открыть на год раньше срока

15:17 Город (Москва и область) Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда пройдет в Москве 20 октября

14:27 Город (Москва и область) Парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в декабре

12:45 Власть Путин поручил оказать помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru