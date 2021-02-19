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Город (Москва и область)     19.02.2021 11:12

Стартовал прием заявок на участие конкурсе «Покажи Москву!»

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Теги:  конкурсы  туризм  экскурсии 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне общегородского конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!», сообщается на портале mos.ru.

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гида. Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. В рамках конкурса участникам предлагается составить авторский туристический маршрут по любимым местам своего района.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта “Активный гражданин”», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 19 февраля по 9 марта, а победители будут объявлены 18 апреля. Всем финалистам конкурса вручат дипломы от Мостуризма, а победители получат призы от проекта «Активный гражданин».

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Карта места

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Теги: 
конкурсы  туризм  экскурсии 

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