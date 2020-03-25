25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве стартует краудсорсинг-проект «Московские электронные услуги и сервисы», в рамках которого москвичи смогут обсудить как улучшить городские электронные услуги и сервисы, сообщается на портале mos.ru.
Проект будет проходить в несколько этапов, каждый из которых будет посвящен предоставлению электронных услуг в определенной отрасли.
В ходе проекта участники смогут обсудить имеющиеся электронные услуги и сервисы, внести предложения по их улучшению, а также предложить свой список электронных услуг, которые, по их мнению, должны появиться в городе.
Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, это первый настолько крупный краудсорсинг-проект в Москве, который будет проходить в течение года. Первые две сферы, которые обсудят участники проекта - культура и предпринимательство.
В настоящее время в Москве доступно более 360 электронных услуг и сервисов. За восемь лет через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 году) было оказано сыше 1,5 миллиарда услуг.
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