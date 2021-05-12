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Город (Москва и область)     12.05.2021 20:08

Статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат» учредят в столице

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Теги:  медицина  здравоохранение  Московская медсестра  Московский врач  статус 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Для среднего медицинского персонала столичных медучреждений учредят статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии посвященной международному Дню медсестры, сообщает «Интерфакс».

Соискатели статуса должны будут сдать экзамен, по аналогии с соискателями статуса «Московский врач». Те, кто получат статус «Московский медбрат» и «Московская медсестра», будут получать прибавку к зарплате в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно.

Также мэр Москвы объявил, что к международному Дню медсестры, все московские медсестры и медбратья получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Теги: 
медицина  здравоохранение  Московская медсестра  Московский врач  статус 

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