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Город (Москва и область)     18.11.2019 09:16

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

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Теги:  жилье  строимость  девелоперы  исследование 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Стоимость жилья в московских новостройках в октябре 2019 года выросла на 1,7%, а за год (с октября 2018 года) прибавила в цене почти 9%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование риелторской компании «Метриум».

Средняя стоимость квартиры в новостройке составила в октябре 10,23 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра составила 173 230 рублей.

По мнению риелторов, причиной роста цен стало сокращение объема предложения на рынке. С начала года на рынок поступило 46 новых объектов жилья. Это на 23% меньше, чем за такой же период прошлого года. Помимо роста цен, сокращение предложения привело к сокращению количества ДДУ на рынке недвижимости - их количество упало до уровня 2018 года.

Аналитики считают, что исправлять ситуацию столичные девелоперы будут за счет новогодних скидок и дешевеющей ипотеки.


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Теги: 
жилье  строимость  девелоперы  исследование 

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