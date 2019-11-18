18 ноября. Mossovetinfo.ru – Стоимость жилья в московских новостройках в октябре 2019 года выросла на 1,7%, а за год (с октября 2018 года) прибавила в цене почти 9%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование риелторской компании «Метриум».



Средняя стоимость квартиры в новостройке составила в октябре 10,23 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра составила 173 230 рублей.



По мнению риелторов, причиной роста цен стало сокращение объема предложения на рынке. С начала года на рынок поступило 46 новых объектов жилья. Это на 23% меньше, чем за такой же период прошлого года. Помимо роста цен, сокращение предложения привело к сокращению количества ДДУ на рынке недвижимости - их количество упало до уровня 2018 года.



Аналитики считают, что исправлять ситуацию столичные девелоперы будут за счет новогодних скидок и дешевеющей ипотеки.