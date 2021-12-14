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Город (Москва и область)     14.12.2021 19:21

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

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Теги:  транспорт  общественный транспорт  тарифы 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - ​С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на +1 рубль (с 60 рублей до 61 рубля). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки — 122 р. (+1 рубля за поездку)

Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов

С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения — это сэкономит время и деньги для более 1 млн человек. У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 рублей в месяц

Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на +4 рубля

Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки

Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней — станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  общественный транспорт  тарифы 

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