Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

14 декабря. Mossovetinfo.ru - ​С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.



Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на +1 рубль (с 60 рублей до 61 рубля). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки — 122 р. (+1 рубля за поездку)



Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов



С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения — это сэкономит время и деньги для более 1 млн человек. У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 рублей в месяц



Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на +4 рубля



Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки



Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней — станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами.