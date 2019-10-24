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Город (Москва и область)     24.10.2019 15:35

Столичная ГИБДД призывает водителей поменять летнюю резину на зимнюю

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Теги:  ГИБДД  предупреждение  автомобили 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Водителей Москвы призывают поменять резину с летней на зимнюю, в связи с приближающимся похолоданием, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели в Москву придет похолодание, в ночное время температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

В начале холодного сезона водители могут быть не готовы к обледенению дорог, это может привести к увеличению количества ДТП.


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Теги: 
ГИБДД  предупреждение  автомобили 

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