24 октября. Mossovetinfo.ru – Водителей Москвы призывают поменять резину с летней на зимнюю, в связи с приближающимся похолоданием, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели в Москву придет похолодание, в ночное время температура воздуха может опускаться до минусовых значений.
В начале холодного сезона водители могут быть не готовы к обледенению дорог, это может привести к увеличению количества ДТП.
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