4 февраля. Mossovetinfo.ru – Информационные стойки «Живое общение» установили еще на 10 станциях московского метро, сообщается на портале mos.ru.



Новые стойки появились на станциях «Славянский бульвар», «Молодежная», «Кузнецкий Мост», «Тургеневская», «Выставочная», «Черкизовская», «Автозаводская», «Марксистская» и «Таганская» Кольцевой линии, а также на станции «Комсомольская» Кольцевой линии.



Места для установки новых стоек «Живое общения» выбирались на тех станциях, где пассажиры чаще всего обращаются за помощью к сотрудникам метрополитена.



Консультанты помогут пассажирам построить кратчайший маршрут, расскажут о самых удобных пересадках на другие станции метро, на МЦК, на МЦД и другие виды общественного транспорта, помогут подобрать удобный тариф, а также расскажут, как пройти к ближайшим достопримечательностям. Консультации предоставляются на русском и английском языках.



Кроме того, на стойках «Живое общение» можно приобрести сувенирную продукцию московского метрополитена.



Новые стойки «Живое общение» начнут работать в ближайшее время. Всего на станциях московского метрополитена в общей сложности установлено 27 таких стоек.