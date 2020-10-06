6 октября. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы намерены ускорить строительство Большой кольцевой линии метро, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, строительство БКЛ является для городских властей одним из приоритетных проектов, поэтому на ускорение строительства будут выделены дополнительные средства.



Кроме того, заммэра также сообщил, что продолжится реализация всех запущенных проектов по реновации, фонд реновации полностью обеспечен необходимыми для выполнения планов средствами. Все дома, которые должны быть переселены в нынешнем году - будут переселены, тоже самое касается всех проектов по реновации, разработанных на ближайшие три года.