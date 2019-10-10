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Город (Москва и область)     10.10.2019 11:36

Строительство дома по программе реновации началось в районе Ломоносовский

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Ломоносовский  программа реновации 

10 октября. Mossovetinfo.ru – В районе Ломоносовский началось строительство дом по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента Строительства Москвы.

Односекционный, монолитный жилой дом будет построен на улице Архитектора Власова по индивидуальному проекту.

В доме будет 216 квартир: 36 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 60 трехкомнатных.

В вестибюле здания разместятся комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, комната для колясок, а также зона почтовых ящиков. В здании будет установлен три пассажирских лифта: два грузоподъемностью в 630 килограммов и один грузоподъемностью в 1000 килограммов.

Первый этаж здания будет нежилым, помещения в нем будут предназначены для магазинов, салонов красоты и социально-бытовых объектов.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, также рядом с домом будет организована плоскостная парковка.

В настоящее время строители завершают монтаж третьего этажа здания. Завершить строительство планируется в 2021 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Ломоносовский  программа реновации 

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