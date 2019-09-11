11 сентября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет введен в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.



Дом на 148 квартир строится на Долгопрудной улице. В нем будет 60 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Пять квартир будет специально приспособлено для маломобильных граждан. Также для них будет обеспечен безбарьерный доступ в граждан.



В каждой секции будут установлены по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы. Территория вокруг дома будет благоустроена, во дворе обустроят детские и спортивные площадки, окружающую территорию озеленят.