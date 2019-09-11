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Город (Москва и область)
11.09.2019, 10:14
Осенняя погода придет в Москву в выходные
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Осеннее похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам сино...
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Город (Москва и область)
11.09.2019, 10:00
Строительство дома по реновации в Дмитровском районе планируется завершить в 2020 году
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет введен в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительств...
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Город (Москва и область)
11.09.2019, 09:45
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food на 2 млн рублей после массового отравления людей
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзрор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при проверке цеха производства продуктов вендинговых автоматов Healthy Food, а такж...