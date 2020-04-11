Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.04.2020 12:54

Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98%

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  ТиНАО  больница  коронавирус 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Строительство нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО завершено на 98%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, уже в воскресенье, 12 апреля, в инфекционном центре начнется монтаж необходимого медицинского оборудования.

«Я думаю, что со следующей недели мы медицинскому персоналу начнем передавать часть зданий для их последующего обучения. Объект готов на 98%, счет идет на дни, ситуация меняется постоянно», - рассказал Бочкарев.

В новой больнице будет более 500 коек, из которых половина – реанимационные. При этом, есть возможность увеличить количество как реанимационных, так и лечебных коек. Лабораторный блок больницы позволит проводить до 10 тысяч тестов в сутки.

В новую больницу будет поставлено около 100 тысяч единиц оборудования, из которых 26,7 тысячи – медицинского оборудования и мебели. В том числе в больницу поставят около 770 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Новая больница станет ультрасовременным медицинским центром, которая прослужит не менее 30 лет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  ТиНАО  больница  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

13:31 Другое РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

13:27 Город (Москва и область) Парковка для медицинских работников с 13 апреля будет бесплатной

12:54 Город (Москва и область) Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98%

12:31 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусом

12:14 Город (Москва и область) В Москве увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

Актуальные материалы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru