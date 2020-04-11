11 апреля. Mossovetinfo.ru – Строительство нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО завершено на 98%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева, уже в воскресенье, 12 апреля, в инфекционном центре начнется монтаж необходимого медицинского оборудования.



«Я думаю, что со следующей недели мы медицинскому персоналу начнем передавать часть зданий для их последующего обучения. Объект готов на 98%, счет идет на дни, ситуация меняется постоянно», - рассказал Бочкарев.



В новой больнице будет более 500 коек, из которых половина – реанимационные. При этом, есть возможность увеличить количество как реанимационных, так и лечебных коек. Лабораторный блок больницы позволит проводить до 10 тысяч тестов в сутки.



В новую больницу будет поставлено около 100 тысяч единиц оборудования, из которых 26,7 тысячи – медицинского оборудования и мебели. В том числе в больницу поставят около 770 аппаратов искусственной вентиляции легких.



Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Новая больница станет ультрасовременным медицинским центром, которая прослужит не менее 30 лет.