1 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство Карамышевского моста будет завершено до конца ноября, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина монтаж конструкций моста завершен, мост сомкнулся. Теперь по нему может ездить строительная техника. В ближайшее время рабочие начнут укладывать дорожное полотно и монтировать системы освещения.



Новый Карамышевский мост станет завершением строительства Северо-Западной хорды. На нем будет организовано по три полосы движения в каждую сторону. После его открытия старый шлюзовой мост будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную хордовую магистраль.