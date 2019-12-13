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Город (Москва и область)     13.12.2019 11:31

Строительство хорд в Москве планируется завершить до 2023 года

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Теги:  дороги  строительство  хорды 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Строительство хордовых магистралей в Москве планируется завершить до 2023 года, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью ТАСС.

По словам Бочкарева, строительство хорд призвано перераспределить транспортные потоки в Москве и часть этой задачи уже выполнена. При ежегодном увеличении количества автомобилей в Москве на 200 тысяч, уровень загруженности дорог снизился на 2-3 балла. Москва перестала быть мировым лидером по количеству пробок.

Бочкарев также сообщил, что после 2023 года строительство дорог в Москве продолжится, будут строиться дороги местного значения, связки, мосты, переезды через железнодорожные пути, а также пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли автомобильное движение по участку Южной рокады от Пролетарского до Балаклавского проспекта. Кроме того, в конце ноября было полностью завершено строительство Северо-Западной хорды.


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Теги: 
дороги  строительство  хорды 

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