13 декабря. Mossovetinfo.ru – Строительство хордовых магистралей в Москве планируется завершить до 2023 года, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью ТАСС.
По словам Бочкарева, строительство хорд призвано перераспределить транспортные потоки в Москве и часть этой задачи уже выполнена. При ежегодном увеличении количества автомобилей в Москве на 200 тысяч, уровень загруженности дорог снизился на 2-3 балла. Москва перестала быть мировым лидером по количеству пробок.
Бочкарев также сообщил, что после 2023 года строительство дорог в Москве продолжится, будут строиться дороги местного значения, связки, мосты, переезды через железнодорожные пути, а также пешеходные переходы.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли автомобильное движение по участку Южной рокады от Пролетарского до Балаклавского проспекта. Кроме того, в конце ноября было полностью завершено строительство Северо-Западной хорды.
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