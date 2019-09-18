18 сентября, Mossovetinfo.ru – Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково начнется до конца 2019 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.



Участок от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково планируется построить в течение двух лет. Протяженность участка составит 5,2 километра, на нем будет расположено две станции: «Пыхтино», которая будет расположена в районе одноименной деревни, и «Внуково», которая расположится на территории паркинга аэропорта.



Новый участок метро улучшит транспортную доступность аэропорта, пассажиропоток которого в ближайшие годы вырастет в 1,5 раза. Ранее сообщалось, что проводить метро к аэропортам Домодедово и Шереметьево пока не планируется.