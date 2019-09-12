12 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство балочного моста в районе Карамышевской платины вышло на завершающий этап, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина уже готовы подпорные стенки моста, со стороны улицы Нижние Мневники смонтированы барьерные ограждения уложено асфальтобетонное покрытие. Возводятся пролетные строения со стороны улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения, идут работы по стыковке двух участков над руслом канала имени Москвы. Завершить строительство моста и ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.
Мост является завершающим участком Северо-Западной хорды, с его запуском пропускная способность на данном участке СЗХ вырастет на 30%. Мост улучшит транспортную доступность районов Хорошёво-Мневники, Крылатское, Кунцево, Можайский и Очаково-Матвеевское.
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