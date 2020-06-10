10 июня. Mossovetinfo.ru - Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году. Об этом сообщает mos.ru. В настоящее время завершено бетонирование опор еще одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе.



Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Новый участок СВХ пройдет от Косинского шоссе до Покровской улицы, через территорию района Косино-Ухтомский.



Северо-Восточная хорда пройдет от западной стороны Октябрьской железной дороги до новой развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы. Протяженность трассы составит 35 километров, на ней не будет лишних съездов, только крупные развязки.



СВХ станет частью хордового кольца, в которое помимо СВХ войдут Северо-Западная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада.