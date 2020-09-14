14 сентября. Mossovetinfo.ru - Строительство станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро будет полностью завершено в 2021 году вместе с остальными станциями южного участка БКЛ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства.



По словам Собянина, в настоящий момент станция готова на две трети. Мэр Москвы отметил, что после ввода в строй станции район Зюзино станет одним из лучших по обеспечению метро. А масштабная программа реновации сделает его одним из лучших районов Москвы.



Строительство южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» началось в 2017 году. На участке будет расположено три станции: «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино». В настоящее время готовность участка оценивается в 52%.