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Город (Москва и область)     14.09.2020 16:09

Строительство станции БКЛ «Зюзино» завершат в 2021 году

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  строительство 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Строительство станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро будет полностью завершено в 2021 году вместе с остальными станциями южного участка БКЛ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства.

По словам Собянина, в настоящий момент станция готова на две трети. Мэр Москвы отметил, что после ввода в строй станции район Зюзино станет одним из лучших по обеспечению метро. А масштабная программа реновации сделает его одним из лучших районов Москвы.

Строительство южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» началось в 2017 году. На участке будет расположено три станции: «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино». В настоящее время готовность участка оценивается в 52%.


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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  строительство 

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