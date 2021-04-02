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Город (Москва и область)     02.04.2021 14:34

Строительство ТПУ «Серп и Молот» началось в Москве

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Теги:  строительство  ТПУ  Серп и Молот 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве началось строительство транспортно-пересадочного узла «Серп и Молот» сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

В состав нового ТПУ войдут станция Серп и Молот, через которую будут идти поезда МЦД-2 и МЦД 4, а также электрички Горьковского направления МЖД. Также ТПУ будет интегрирован со станциями метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии и «Площадь Ильича» Калининской линии.

Расстояние от нового ТПУ до метро составит всего 50 метров, что позволит быстро и удобно совершать пересадки с одного вида транспорта на другой.

В рамках строительства нового ТПУ на остановке Серп и Молот будут построены 4 островные платформы, во всю длину укрытые навесом от непогоды. Также будет построен конкорс, в котором разместятся кассы и зона турникетов. Его оборудуют лифтами и эскалаторами.

Кроме того, конкорс будет выполнять транзитную функцию, с его помощью местные жители смогут переходить с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

Завершить строительство нового ТПУ планируется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что новая станция Серп и Молот заменит станцию Москва-Товарная-Курская.

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Теги: 
строительство  ТПУ  Серп и Молот 

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