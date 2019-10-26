26 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство второго участка Некрасовской линии метро завершат к 15 декабря, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



На строящемся участке расположены четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», и «Ннижегородская». Одновременно со строительными работами на станциях, идут работы по благоустройству прилегающих территорий.



Хуснуллин сообщил, что после окончания строительных работ, на новом участке линии начнутся работы по наладке оборудования. Они могут занять от двух недель до двух месяцев. По окончании этих работ на новом участке откроется пассажирское движение.



Первый участок Некрасовской линии метро, на котором расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», был открыт для пассажиров 3 июня.