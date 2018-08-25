25 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство Юго-Восточной хорды может занять около пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



«Закончим проект планировки территории до конца года», - сказал Хуснуллин журналистам. Он отметил, что точные сроки строительства можно будет назвать только после того, как станут понятны объем сноса и прокладки коммуникаций.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что протяженность Юго-Восточной хорды может составить около 40 километров.