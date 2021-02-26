Строительство Южной рокады выполнено более чем на 50%

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Работы по строительству Южной рокады выполнены более чем наполовину, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. На трех из них работы уже завершены, еще на четырех участках работы идут в настоящее время. Последние два участка находятся в стадии проектирования.



Общую готовность новой трассы Бочкарев оценил в 51%.



Южная рокада пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до Капотни и соединит сразу несколько вылетных магистралей: Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и ТТК.