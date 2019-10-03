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Город (Москва и область)     03.10.2019 13:45

Строительство жилого дома по реновации началось в районе Нагорный

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагорный  реновация жилья 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В районе Нагорный началось строительство жилого дома по программе реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Трехсекционный монолитный жилой дом с подземной автостоянкой будет построен на Варшавском шоссе по индивидуальному проекту. В нем будет 483 квартиры: 115 – однокомнатных, 299 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Три квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.

В вестибюлях разместятся комнаты для консьержей с санузлом, помещения для колясок, зоны почтовых ящиков и кладовые для уборочного инвентаря. В каждом подъезде будет смонтировано три пассажирских лифта: по два грузоподъемностью 450 килограммов и один грузоподъемностью 1000 килограммов.

Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха, а также плоскостные парковки, на которых будут предусмотрены в том числе места для инвалидов.

В настоящее время на стройплощадке уже начались работы, проведено ограждение, идет обустройство бытового городка, прокладка временных дорог. Завершить строительство дома планируется в 2022 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагорный  реновация жилья 

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