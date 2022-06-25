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Евгений Козлов назначен председателем комитета по туризму в ранге первого зама аппарата мэра и правительства Москвы
30 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июня Распоряжением 370-РМ назначил «Козлова Евгения Александрови...
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30.06.2022, 07:34
Стройкам Москвы для объектов горзаказа не хватает 5 тысяч рабочих
30 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы сообщают, что летом на стройки Москвы планируется дополнительно мобилизовать...
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25.06.2022, 12:50
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 18:00 26 июня
25 июня. Mossovetinfo.ru - Из-за высокой температуры в Москве до 18:00 26 июня продлен оранжевый уровень опасности, сообща...