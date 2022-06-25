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Город (Москва и область)     30.06.2022 07:34

Стройкам Москвы для объектов горзаказа не хватает 5 тысяч рабочих

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Теги:  Москва  стройка  мигранты 

30 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы сообщают, что летом на стройки Москвы планируется дополнительно мобилизовать около 5 тысяч рабочих на стройки по горзаказу и что доля мигрантов в городском строительстве не растет. Без мигрантов пока реализовывать городские программы в таком масштабе невозможно - сообщил журналистам в среду руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сообщает ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ.

В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое. «Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

18 июня руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что в Москве хватает трудовых мигрантов.


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Теги: 
Москва  стройка  мигранты 

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