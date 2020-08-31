31 августа. Mossovetinfo.ru – В преддверии нового учебного года в департаменте информационных технологий Москвы напомнили, какие возможности студентам, аспирантам и ординаторам дает карта москвича, сообщается на портале mos.ru.
Студенты, аспиранты и ординаторы с помощью карты москвича могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать скидки в почти в 7,6 тысячи магазинов, использовать ее для оплаты покупок, записываться к врачу.
В этом году карту москвича получили уже 24,3 тысячи студентов, а в общей сложности ей пользуется 455 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов. Всего же, с момента старта выдачи карт москвича студентам, аспирантам и ординаторам Москвы, было выдано 2,6 миллиона карт.
Получить карту москвича могут студенты и аспиранты московских ВУЗов очной формы обучения, ординаторы, обучающиеся по программам ординатуры в аккредитованных учреждениях Москвы, а также студенты и аспиранты, зарегистрированные в Москве, но проходящие обучение за пределами столицы.
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