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Город (Москва и область)     29.12.2020 17:58

Студенты старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19

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Теги:  коронавирус  вакцинация  запись  Сергей Собянин  COVID-19 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Со среды, 30 декабря, будет открыта запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Об это сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Первыми записаться на вакцинацию смогли врачи, учителя и сотрудники социальных служб города. Каждую неделю город расширяет категории граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. В частности, с 28 декабря открылась запись на вакцинацию для всех москвичей в возрасте 60 лет и старше.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  запись  Сергей Собянин  COVID-19 

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