Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

21 января. Mossovetinfo.ru – Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы с 22 января. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.



При этом до 6 февраля продлевается дистанционное обучение в вузах. Это сделано в связи с решение Минобрнауки продлить дистанционное обучение в федеральных вузах.